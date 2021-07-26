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Жара до +29 градусов ожидается в Московском регионе на этой неделе
Общество
Жара до +29 градусов ожидается в Московском регионе на этой неделе
pixabay.com

Москва, 26 июля. Антициклон окажет влияние на погоду в Московском регионе на предстоящей неделе, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, до 30 июля в Москве и по области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Столбики уличных термометров покажут до +29 градусов.

«В середине недели мы будем практически в центре антициклона. А затем будем с теплой стороны этого атмосферного вихря», — объяснила синоптик в беседе с РИАМО.

При этом температура будет постепенно повышаться в течение всей недели. Днем 26 июля ожидается до +27 градусов, а 27 июля — от +27 до +29 градусов. В пятницу местами могут пройти кратковременные дожди, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее спрогнозировал продолжение купального сезона в Москве в августе. На данный момент температура воды в Москве-реке составляет +22 градуса.

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