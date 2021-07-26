Вильфанд спрогнозировал продолжение купального сезона в августе в Москве

Москва, 26 июля. Купальный сезон на территории Москвы и Подмосковья продолжится в августе. Соответствующей информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог заявил, что примета о закрытии купального сезона после Ильиного дня, который празднуется 2 августа, в этом году неактуальна. Вильфанд подчеркнул, что температура воды сейчас в Москва-реке составляет 22 градуса, передает ТАСС.

Вильфанд добавил, что ожидается теплая неделя, а водоемы еще сильнее прогреются. Точные сроки закрытия купального сезона в Москве будут известны позже.

Синоптики недавно заявили, что погода августа в этом году не будет сильно отличаться от среднестатистической. По предварительным прогнозам, температура днем составит около 21 градуса, а ночью будет опускаться до 14 градусов.