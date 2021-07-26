Московская прокуратура начала проверку побега ребенка из семьи

Москва, 26 июля. Московская прокуратура начала проверку после побега 11-летнего мальчика из семьи. Ребенок пожаловался на жестокое обращение, поделилась пресс-служба надзорного ведомства.

Сообщается, что 21 июля 11-летний мальчик сбежал из семьи. Он позже рассказал правоохранителям, что родители применяют к нему физическую силу и используют недопустимые методы воспитания.

Симоновская межрайонная прокуратура проверяет соблюдение требований федерального законодательства о несовершеннолетних. В результате расследования будут приняты меры при наличии оснований.

Две школьницы недавно сбежали из дома в Приморье. Полицейские и волонтеры искали девочек четыре дня. Несовершеннолетние жительницы Хасанского района собирались отправиться в Сибирь. Информацией об этом поделился RT.