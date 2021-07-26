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Жители Москвы сократили траты на услуги общепита на 10%
Общество
Жители Москвы сократили траты на услуги общепита на 10%
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 26 июля. Исследование Tinkoff Data показало, что москвичи в период волны ограничений из-за коронавируса сократили траты на услуги общепита на 10% в сравнении с началом лета.

В Москве с 28 июня по 18 июля были введены меры, согласно которым вход в рестораны и кафе был доступен только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от COVID-19, наличие к нему антител или отрицательный ПЦР-тест. Опрос показал, что более половины жителей Москвы перешли на доставку еды или посещение летних веранд. Треть москвичей получили QR-коды и ходили в кафе. Полностью отказались от услуг общепита на это время 20% опрошенных. Об этом информируют «Известия».

Отмечается, что спрос на доставку еды увеличился на 20–30%. Клиенты также в пять раз чаще стали оформлять самовывоз. Расходы граждан на билеты в кино и театр сократились сильнее всего, на 30%. В среднем в России с середины июня 2021 года общие траты россиян сократились на 4% по сравнению с данными за май.

Увеличение используемого лимита по кредитным картам было зафиксировано в России в мае. Динамика роста объясняется праздничными выходными, а также нерабочими днями, которые объявили на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

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