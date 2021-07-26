Рестораторы Москвы просят Собянина отменить штрафы за работу без перчаток

Москва, 26 июля. Московские рестораторы попросили мэра столицы Сергея Собянина отменить требование об обязательном ношении перчаток для сотрудников общепита.

Согласно письму председателя комитета «Деловой России» по ресторанному бизнесу Сергея Миронова, общепит массово штрафовали за отсутствие перчаток из-за коллизии в нормативно-правовых актах. Отмена этой нормы позволит снизить давление на бизнес в период пандемии.

«Известия» со ссылкой на обращение отмечают, что штраф за нарушение может доходить до 300 тысяч рублей. При этом эксперты утверждают, что использование антисептиков защищает лучше.