Сбившего двух пешеходов водителя задержали на юго-востоке Москвы

Москва, 25 июля. Автомобиль сбил двух пешеходов на юго-востоке столицы, водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан, сообщили в московском ГУ МВД России.

ДТП произошло в 20:51 на Нижегородской улице в Москве. Пешеходы переданы для осмотра медикам.

«Водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия», — сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России ТАСС.

Водителя сотрудники полиции задержали в этом же районе.

Ранее три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. На магистрали столкнулись легковушки Toyota и Mercedes.