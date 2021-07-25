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Сбившего двух пешеходов водителя задержали на юго-востоке Москвы
Происшествия
Сбившего двух пешеходов водителя задержали на юго-востоке Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 июля. Автомобиль сбил двух пешеходов на юго-востоке столицы, водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан, сообщили в московском ГУ МВД России.

ДТП произошло в 20:51 на Нижегородской улице в Москве. Пешеходы переданы для осмотра медикам.

«Водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия», — сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России ТАСС.

Водителя сотрудники полиции задержали в этом же районе.

Ранее три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. На магистрали столкнулись легковушки Toyota и Mercedes.

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