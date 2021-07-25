Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Москва, 25 июля. ДТП на Кутузовском проспекте в Москве обернулось тремя пострадавшими. На магистрали столкнулись легковые автомобили Toyota и Mercedes.

По предварительной информации, пострадавшими оказались москвичи обеих машин. Источник ФАН в правоохранительных органах подтвердил, что один из получивших травмы находился в Mercedes, а двое ехали в Toyota.

На месте ДТП работают представители всех экстренных служб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Серьезная авария с участием Toyota случилась также в подмосковной Коломне. Водитель японского автомобиля столкнулся с мусоровозом, в результате чего погибли четыре человека.