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Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

  /   Обновлено: 25 июля 2021 15:37
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Москва, 25 июля. ДТП на Кутузовском проспекте в Москве обернулось тремя пострадавшими. На магистрали столкнулись легковые автомобили Toyota и Mercedes.

По предварительной информации, пострадавшими оказались москвичи обеих машин. Источник ФАН в правоохранительных органах подтвердил, что один из получивших травмы находился в Mercedes, а двое ехали в Toyota.

На месте ДТП работают представители всех экстренных служб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Серьезная авария с участием Toyota случилась также в подмосковной Коломне. Водитель японского автомобиля столкнулся с мусоровозом, в результате чего погибли четыре человека.

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