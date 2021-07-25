СК займется проработкой вопроса о дистанционном сборе доказательств

Москва, 25 июля. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство занимается проработкой вопроса о внедрении новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме.

Так, к ним относится проведение допросов посредством видеоконференцсвязи.

«Нами подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в УПК РФ в части применения доступных систем видеоконференцсвязи при производстве отдельных следственных действий», — отметил глава ведомства в интервью «Российской газете».

Ранее Александр Бастрыкин предложил ускорить блокировку сайтов с запрещенным контентом до одного-двух часов.