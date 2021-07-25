Глава СК предложил блокировать сайты с запрещенным контентом за один-два часа

Москва, 25 июля. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ускорить блокировку сайтов с запрещенным контентом до одного-двух часов.

По словам председателя СК, это поможет более оперативно реагировать на распространение и пропаганду в Сети экстремизма и терроризма. Об этом глава ведомства поведал в интервью «Российской газете».

Александр Бастрыкин отметил, что в настоящий момент блокировка нежелательных интернет-ресурсов занимает в России продолжительное время. Во многом это происходит из-за сложного механизма межведомственного взаимодействия, в связи с чем и назрела необходимость его оптимизации.

Ранее украинские специалисты по кибербезопасности обратились за помощью к международным коллегам. Первые попросили заблокировать российскую сеть «ВКонтакте» на территории Украины.