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Происшествия
Глава СК предложил блокировать сайты с запрещенным контентом за один-два часа
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Глава СК предложил блокировать сайты с запрещенным контентом за один-два часа

  /   Обновлено: 25 июля 2021 14:36
Происшествия
Глава СК предложил блокировать сайты с запрещенным контентом за один-два часа
Пресс-служба СК РФ

Москва, 25 июля. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ускорить блокировку сайтов с запрещенным контентом до одного-двух часов.

По словам председателя СК, это поможет более оперативно реагировать на распространение и пропаганду в Сети экстремизма и терроризма. Об этом глава ведомства поведал в интервью «Российской газете».

Александр Бастрыкин отметил, что в настоящий момент блокировка нежелательных интернет-ресурсов занимает в России продолжительное время. Во многом это происходит из-за сложного механизма межведомственного взаимодействия, в связи с чем и назрела необходимость его оптимизации.

Ранее украинские специалисты по кибербезопасности обратились за помощью к международным коллегам. Первые попросили заблокировать российскую сеть «ВКонтакте» на территории Украины.

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