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Москвичам пообещали возвращение жары на следующей неделе

  /   Обновлено: 25 июля 2021 13:30
Общество
Москвичам пообещали возвращение жары на следующей неделе
pixabay.com

Москва, 25 июля. Начало следующей недели в Москве ознаменуется возвращением жары. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погодные условия в столице окажутся под влиянием антициклона «Дана», который продолжит удерживать преимущественно солнечную и сухую погоду. Температура воздуха днем может достигать +27...+30 градусов.

Однако в течение недели прогнозируются дожди. В ночь на четверг «слепой» дождь перерастет в стену залповых ливней, передает РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее заявил, что погода в Москве в ближайшую неделю будет часто меняться. Температура будет колебаться в пределах +23...+30 градусов.

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