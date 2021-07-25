Отец принуждал сына делать закладки с наркотиками в Москве

Москва, 25 июля. Столичные правоохранители задержали наркоторговца. Стало известно, что он привлек к сбыту запрещенных веществ своего ребенка.

По предварительным данным, подозреваемый забирал сына у бывшей супруги, а потом заставлял вместе с ним делать закладки.

Сотрудники ДПС остановили машину злоумышленника накануне на МКАД. При осмотре автомобиля обнаружили 88 свертков с наркотиками. Подозреваемого сразу же задержали, а ребенка передали матери. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Полицейские Уфы ранее задержали местную жительницу, которая гуляла с маленькой собачкой по городу и разбрасывала наркотики по закладкам, сообщал ФАН.