Первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» доставили в Подмосковье

Москва, 25 июля. Первую партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» доставили в Московскую область.

Регион получил 30 тыс. доз препарата. Об этом рассказал журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, как только поставки увеличатся, в области начнется кампания по ревакцинации. Кроме того, на заводе в Серпухове произведут еще 500 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Как стало известно ранее, в России увеличили темпы производства вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.