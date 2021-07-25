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Первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» доставили в Подмосковье

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:28
Общество
Первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» доставили в Подмосковье
Prt Scr youtube.com  /  ВЕСТИ Калининград

Москва, 25 июля. Первую партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» доставили в Московскую область.

Регион получил 30 тыс. доз препарата. Об этом рассказал журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, как только поставки увеличатся, в области начнется кампания по ревакцинации. Кроме того, на заводе в Серпухове произведут еще 500 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Как стало известно ранее, в России увеличили темпы производства вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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подмосковье вакцина коронавирус спутник лайт
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