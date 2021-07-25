«Избиением» посетителя в посольстве Киргизии заинтересовалась московская полиция

Москва, 25 июля. Правоохранительные органы начали проверку после сообщения мужчины о его избиении сотрудником посольства Киргизии в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию обратился мужчина, который пришел в киргизское дипведомство для оформления документов своей знакомой.

«По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу», — рассказал собеседник издания.

Потерпевший заявил, что нападавшим якобы является второй секретарь вице-консула посольства. По факту случившегося стражи порядка организовали доследственную проверку.

Ранее сообщалось об избиении пожилой женщины посетителем одного из продуктовых магазинов Северной столицы России.