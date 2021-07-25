Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 13:14
13:12
Армия
Китай потерпел фиаско в попытке модернизировать танки с помощью американских технологий
13:10
Общество
Школьник спас двух тонущих в реке девушек в Йошкар-Оле
13:09
Общество
Памятник командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Викторову открыли во Владивостоке
13:08
Экономика
Подсчитано, сколько времени россияне тратят на работу
13:07
Общество
Ушел из жизни глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко
13:05
Экономика
Россияне уже в августе получат новые выплаты и льготы
13:03
Политика
Народная милиция ЛНР подавила огневые точки ВСУ на линии фронта в Донбассе
13:00
Украина
Остались без Родины: снос Монумента славы во Львове может положить конец Украине
13:00
Общество
Представитель Greenpeace извинился перед якутами за свои слова
12:59
Спорт
Нидерландский журналист назвал вратаря женской сборной Бразилии «свиньей в свитере»
Все новости

«Избиением» посетителя в посольстве Киргизии заинтересовалась московская полиция

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:17
Происшествия
«Избиением» посетителя в посольстве Киргизии заинтересовалась московская полиция
pixabay.com

Москва, 25 июля. Правоохранительные органы начали проверку после сообщения мужчины о его избиении сотрудником посольства Киргизии в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию обратился мужчина, который пришел в киргизское дипведомство для оформления документов своей знакомой.

«По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу», — рассказал собеседник издания.

Потерпевший заявил, что нападавшим якобы является второй секретарь вице-консула посольства. По факту случившегося стражи порядка организовали доследственную проверку.

Ранее сообщалось об избиении пожилой женщины посетителем одного из продуктовых магазинов Северной столицы России.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / «Избиением» посетителя в посольстве Киргизии заинтересовалась московская полиция
москва киргизия посольство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru