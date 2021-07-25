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СК: каждое пятое возбуждаемое в Москве дело связано с коррупцией

  /   Обновлено: 25 июля 2021 10:54
Происшествия
СК: каждое пятое возбуждаемое в Москве дело связано с коррупцией
ivanovo.sledcom.ru

Москва, 25 июля. Каждое пятое уголовное дело возбуждено из-за коррупционных действий, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Москве.

Так, за шесть месяцев текущего года в столичном ведомстве возбудили 2503 дела, из которых 463 являются преступлением против личности. А 656 связаны с преступлениями коррупционной направленности, и 1177 — по преступлениям экономической направленности.

За полгода следователи Москвы раскрыли 1966 дел, в том числе 1170 дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Также был возмещен ущерб от преступлений в бюджет России в размере более 10,4 млрд рублей.

Ранее суд вынес обвинительный приговор в отношении 64-летнего гражданина Республики Казахстан, которого признали виновным в даче крупной взятки, сообщал ФАН.

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