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Синоптик Тишковец рассказал москвичам о погоде 25 июля
Общество
Синоптик Тишковец рассказал москвичам о погоде 25 июля
pixabay.com

Москва, 25 июля. Теплая погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Влияние на погоду в этот день окажет северо-западная периферия антициклона. Столбики термометров поднимутся до отметки в +22...+24 градуса, добавил синоптик.

Температурный фон будет соответствовать климатической норме макушки лета. Юго-западный ветер подует со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.

При этом погода в российской столице в ближайшую неделю будет часто меняться. Об этом ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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