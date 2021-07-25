Четыре птенца редкой птицы большой дрофы появились на свет в Московском зоопарке

Москва, 25 июля. Четыре птенца большой дрофы родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Новорожденные находятся под присмотром специалистов.

Четыре птенца большой дрофы родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Новорожденные находятся под присмотром специалистов.

По словам сотрудников зоопарка, большие дрофы числятся в Красной книге. Их популяция в мире составляет не более 50 тысяч особей. Во многих зоопарках и питомниках со всего мира подросших птенцов дрофы приучают к самостоятельной жизни и после этого выпускают в дикую природу.

Большие дрофы являются одними из самых тяжелых и крупных летающих птиц. Максимальный вес животного может составить до 20 килограммов.

Новорожденные, один самец и четыре самки, находятся под тщательным присмотром специалистов из Центра воспроизводства редких видов животных при столичном зоопарке. Им впервые удалось вывести у них потомство.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, приезжим в Россию дрофам понадобилось более 15 лет для адаптации, принятия новых условий и дальнейшего размножения. Она отметила, что это очень трудоемкий процесс.

За последние годы из Красной книги Московской области удалось исключить 146 животных, сообщал сайт 360tv.ru. Их популяция в регионе была восстановлена.