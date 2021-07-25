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Вильфанд предупредил о погоде на любой вкус в Москве
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Вильфанд предупредил о погоде на любой вкус в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 25 июля. Погода в Москве в ближайшую неделю будет часто меняться. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воздуха в течение недели будет колебаться в промежутке от 23 до 30 градусов тепла. Дождей в столице пока не ожидается, небо будет ясным. Среда станет самым жарким днем предстоящей недели, передает ТАСС.

«В ближайшие дни погода будет на любой вкус. У каждого свои представления о хорошей погоде, так вот будут удовлетворены все. В воскресенье температура будет около 23-25 градусов. Кому-то нравится такая погода, а кто-то считает, что летом должно быть потеплее», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог ранее предупредил о резком похолодании в Новосибирской, Омской, Томской и Свердловской областях. Самой низкой температура воздуха будет в Екатеринбурге, она опустится до 17-18 градусов.

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