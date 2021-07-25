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ВДНХ выделит до 350 млн рублей на реставрацию павильона «Юные натуралисты»

  /   Обновлено: 25 июля 2021 00:46
Общество
ВДНХ выделит до 350 млн рублей на реставрацию павильона «Юные натуралисты»
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Шелковенко

Москва, 25 июля. Павильон «Юные натуралисты» в Москве будут реставрировать. ВДНХ готова потратить до 350 миллионов рублей на ремонт, говорится на сайте госзакупок.

ВДНХ отводит 450 дней на реставрацию. Проект будет реализован за счет средств бюджета России. Павильон №8 «Юные натуралисты» был отстроен в 1954 году в стиле сталинского ампира. После ремонта в здании появится семейно-досуговый центр. Итоги закупки подведут 16 августа.

«Выполнение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Павильон «Юные натуралисты», — говорится в тексте госзакупки.

Более 30 памятников культурного наследия будут отреставрированы и в Санкт-Петербурге. Сейчас в Северной столице ремонтируют Аничков дворец, Министерство народного просвещения, Дом Пашкова. Ответственным за работы назначен комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

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вднх реставрация юные натуралисты
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