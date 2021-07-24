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Нутрициолог Арзамасцев развеял мифы о растворимом кофе
Общество
Нутрициолог Арзамасцев развеял мифы о растворимом кофе
pixabay.com  /  moritz320

Москва, 24 июля. Распространенные мифы о растворимом кофе развеяла диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Качественный растворимый кофе не уступает тому, который сварен из перемолотых зерен. Помимо этого, если он приготовлен разными способами, то это не значит, что при его производстве использовали химию, заявил Арзамасцев.

В отличие от сваренного, растворимый кофе оказывает тонизирующее действие быстрее. Также от физиологических особенностей организма человека зависит, полезным ли будет для него этот напиток.

Кофе считается самым популярным напитком для завтрака, однако не все его виды подходят для употребления с первым приемом пищи. Только один вид бодрящего напитка способен принести пользу с утра. Речь идет об обычном черном зерновом кофе без добавок.

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