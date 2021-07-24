Власти Москвы хотят увеличить объемы строительства жилья по программе реновации

Москва, 24 июля. Объем недвижимости в Москве, которую будут вводить по программе реновации, планируется увеличить до 3 млн кв. м, заявил заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

Реновация во всех округах Москвы идет хорошими темпами. В данный момент переезжают или уже переселились в новые квартиры 43,9 тыс. жителей. Большое число расселяемых по программе домов, 56 объектов, расположено в Западном административном округе. Более 2 тыс. семей получили ключи или уже переехали в новые квартиры.

В настоящее время в работе находятся 513 стартовых площадок в столице. В работе находятся 513 стартовых площадок на которых в скором времени начнется строительство, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вступает в силу закон, по которому многодетные семьи смогут получить выплату до 450 тыс. рублей. С целью погашения кредитов, выданных не только на покупку дома, но и на строительство.