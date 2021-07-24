Московский суд арестовал двух подозреваемых в изнасиловании пенсионерки

Москва, 24 июля. Нагатинский районный суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемым в изнасиловании пенсионерки, сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел больше года назад. Прохожие обнаружили пенсионерку 1957 года рождения без сознания на территории Бирюлевского дендропарка. Пострадавшая была доставлена в больницу, где медики обнаружили у нее множество травм и переломов.

Сотрудники правопорядка в ходе проверки выяснили, что женщину избили и изнасиловали двое мужчин. Злоумышленники вскоре были задержаны.

Подозреваемыми оказались двое местных жителей. Уголовное дело возбуждено по статье 131 части 3 УК РФ (изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Нагатинский районный суд Москвы избрал гражданам меру пресечения в виде заключения под стражу. Они пробудут под арестом до 22 сентября 2021 года.

Месяц назад неизвестный напал на 60-летнюю женщину на детской площадке. Пенсионерка получила закрытый перелом шейки бедра.