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Московский суд арестовал двух подозреваемых в изнасиловании пенсионерки
Происшествия
Московский суд арестовал двух подозреваемых в изнасиловании пенсионерки
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 24 июля. Нагатинский районный суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемым в изнасиловании пенсионерки, сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел больше года назад. Прохожие обнаружили пенсионерку 1957 года рождения без сознания на территории Бирюлевского дендропарка. Пострадавшая была доставлена в больницу, где медики обнаружили у нее множество травм и переломов.

Сотрудники правопорядка в ходе проверки выяснили, что женщину избили и изнасиловали двое мужчин. Злоумышленники вскоре были задержаны.

Подозреваемыми оказались двое местных жителей. Уголовное дело возбуждено по статье 131 части 3 УК РФ (изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Нагатинский районный суд Москвы избрал гражданам меру пресечения в виде заключения под стражу. Они пробудут под арестом до 22 сентября 2021 года.

Месяц назад неизвестный напал на 60-летнюю женщину на детской площадке. Пенсионерка получила закрытый перелом шейки бедра.

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