Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 20:25
20:25
Весь мир
Американские военнослужащие атакованы беспилотником в Иракском Курдистане
20:24
Общество
Олимпиада, аварии и ВМФ: как прошло новое заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд»
20:24
Общество
Американский психолог объяснила, почему мужей стоит любить сильнее детей
20:23
Весь мир
Генеральный адвокат ЦАР призвал расследовать убийства людей в префектуре Уам
20:22
Экономика
Лабораторный модуль «Наука» выведен на расчетную траекторию полета
20:21
Спорт
Болельщики «Спартака» развернули баннер с фразой из песни МакSим перед матчем с «Рубином»
20:21
Армия
Специалисты ВВС США назвали сроки создания технологии «силового поля»
20:19
Общество
Водное такси запустят к осени на Куршской косе в Калининградской области
20:13
Общество
«Право взрослости» поможет ребенку уберечься от пагубных привычек
20:13
Весь мир
США и их союзники обвинили Китай в хакерской атаке на Microsoft
Все новости

Подмосковные медики поставили 102-летнего ветерана ВОВ на ноги после коронавируса
Общество
Подмосковные медики поставили 102-летнего ветерана ВОВ на ноги после коронавируса
pixabay.com

Москва, 24 июля. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев из подмосковного Королева успешно перенес коронавирус в возрасте 102 лет.

В декабре мужчине исполнится 103 года. В военные годы Николай Багаев был дважды ранен. Весной 1945-го с победой он вошел в Кенигсберг. Сила духа помогла ветерану быстрее побороть коронавирус, убеждены подмосковные медики. Сам Николай Багаев называет героями врачей, лечивших его 37 дней.

«Тяжело было, но я видел — врачи боролись, и я им помогал. Врачам хочу сказать огромное спасибо, они вытащили меня, я второй раз родился в 102,5 года. А я говорю: они — герои!» — отметил ветеран.

Медики из Подмосковья продемонстрировали отличную работу и при оперировании онкобольной пациентки. Слишком низкое расположение раковой опухоли осложняло задачу хирургов. Несмотря на это, им удалось соединить сигмовидную кишку с частью прямой кишки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Подмосковные медики поставили 102-летнего ветерана ВОВ на ноги после коронавируса
подмосковье ветеран коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru