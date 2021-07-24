Подмосковные медики поставили 102-летнего ветерана ВОВ на ноги после коронавируса

Москва, 24 июля. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев из подмосковного Королева успешно перенес коронавирус в возрасте 102 лет.

В декабре мужчине исполнится 103 года. В военные годы Николай Багаев был дважды ранен. Весной 1945-го с победой он вошел в Кенигсберг. Сила духа помогла ветерану быстрее побороть коронавирус, убеждены подмосковные медики. Сам Николай Багаев называет героями врачей, лечивших его 37 дней.

«Тяжело было, но я видел — врачи боролись, и я им помогал. Врачам хочу сказать огромное спасибо, они вытащили меня, я второй раз родился в 102,5 года. А я говорю: они — герои!» — отметил ветеран.

Медики из Подмосковья продемонстрировали отличную работу и при оперировании онкобольной пациентки. Слишком низкое расположение раковой опухоли осложняло задачу хирургов. Несмотря на это, им удалось соединить сигмовидную кишку с частью прямой кишки.