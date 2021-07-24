Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 18:55
18:55
Весь мир
Иракские власти задержали предполагаемых организаторов теракта в Багдаде
18:53
Общество
Ядовитые медузы атакуют отдыхающих на пляжах Приморья
18:44
Спорт
Созин объяснил, почему Семака не назначили главным тренером сборной России
18:41
Армия
Презентация российского истребителя Checkmate вызвала фурор на МАКС-2021
18:39
Весь мир
Бразилии грозит самая холодная зима за всю историю
18:39
Происшествия
СК опубликовал видео задержания стрелка в Ленобласти
18:39
Происшествия
Силовики задержали предполагаемого убийцу полицейского в Ставрополе
18:36
Экономика
В Банке России объявили о снижении цен на «борщевой набор»
18:35
Весь мир
Предупреждение ЮНИСЕФ: Ливан стремительно приближается к водному кризису
18:34
Спорт
Милонов возмутился участием трансгендеров и лесбиянок в Олимпиаде
Все новости

Женщина попала под колеса автомобиля на авиасалоне МАКС

  /   Обновлено: 24 июля 2021 18:06
Происшествия
Женщина попала под колеса автомобиля на авиасалоне МАКС
Невские Новости

Москва, 24 июля. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины наезда иномарки на женщину на выставке МАКС. Пострадавшая была госпитализирована.

Очевидцы рассказали, что в павильоне на авиасалоне МАКС был очень большой наплыв посетителей. По предварительным данным, в какой-то момент женщина оказалась перед черным автомобилем Toyota и угодила под колеса.

Врачи скорой помощи оперативно увезли пострадавшую в больницу. Есть подозрения, что она получила перелом. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД сейчас опрашивают водителя.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Женщина попала под колеса автомобиля на авиасалоне МАКС
водитель макс тойота
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru