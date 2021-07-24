Женщина попала под колеса автомобиля на авиасалоне МАКС

Москва, 24 июля. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины наезда иномарки на женщину на выставке МАКС. Пострадавшая была госпитализирована.

Очевидцы рассказали, что в павильоне на авиасалоне МАКС был очень большой наплыв посетителей. По предварительным данным, в какой-то момент женщина оказалась перед черным автомобилем Toyota и угодила под колеса.

Врачи скорой помощи оперативно увезли пострадавшую в больницу. Есть подозрения, что она получила перелом. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД сейчас опрашивают водителя.