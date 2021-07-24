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Малькевич призвал публично наказать сбившую насмерть детей москвичку

  /   Обновлено: 24 июля 2021 16:50
Происшествия
Малькевич призвал публично наказать сбившую насмерть детей москвичку
Госавтоинспекция Москвы

Санкт-Петербург, 24 июля. Участники «Петербургского уикенда» обсудили резонансное ДТП, виновницей которого стала 18-летняя студентка. Под колесами ее машины оказались трое детей.

Сбившая насмерть детей студентка на «Мазде» должна понести публичное наказание, чтобы другим неповадно было, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в рамках конференции на площадке медиацентра «Патриот».

«Я считаю, что наказание должно быть публичным, чтобы все тиктокерши посмотрели в интернете, как ее наказали», — подчеркнул он.

Главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев отметил, что для предупреждения таких аварий в будущем должна быть проведена просветительская работа. Что касается увеличения штрафов для гонщиков, то, по его мнению, эта мера ни к чему не приведет.

С коллегами не согласился корреспондент RT Константин Придыбайло. Он считает, что виновница ДТП не заслуживает жестокого наказания и не должна сидеть в СИЗО с рецидивистками.

«Нужны определенные штрафы и решение парламентариев», — отметил он.

Напомним, за рулем «Мазды» сидела 18-летняя студентка. Она получила права в этом году. Девушка отвлеклась на телефон и не сбавила скорость перед пешеходным переходом, где сбила и троих детей. Двое из них скончались. Девушку отправили под стражу по решению суда.

Ранее знакомый виновницы аварии рассказал, как она себя чувствует после ДТП.

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дтп студентка наказание
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