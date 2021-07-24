Власти Москвы сообщили о строительстве пересадки на станции метро «Электрозаводская»

Москва, 24 июля. Активные работы по строительству пересадки на Арбатско-Покровскую ветку метро и железнодорожную платформу ведутся на станции «Электрозаводская».

Сейчас на станции Большого кольца столичной подземки уже смонтированы эскалаторы и произведен монтаж инженерного оборудования. Необходимые работы на «Электрозаводской» ведутся как открытым, так и закрытым способом. Информацией об этом поделились в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сооружение монолитных работ открытым способом (в котловане) выполнено на 75%, а в подземной части – на 25%», — сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарев.

Власти Москвы также работают над проектом строительства станций метрополитена в некоторых отдаленных районах города после 2025 года. В будущем их могут открыть в таких районах, как Можайский, Ярославский, Молжаниновский и Головинский.