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Выпускников реабилитационных школ Москвы наградили золотыми медалями
Общество
Выпускников реабилитационных школ Москвы наградили золотыми медалями
portal.petrozavodsk-mo.ru  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Москва, 24 июля. Девять выпускников реабилитационных школ российской столицы стали обладателями золотых медалей за успехи в учебе, заявил мэр города Сергей Собянин.

Дети с инвалидностью сдавали Единый государственный экзамен наравне с остальными школьниками. Никакие скидки на состояние здоровья им не делали, отметил градоначальник Москвы Сергей Собянин. Труд и упорство, увлеченность и целеустремленность этих школьников служат примером для всех.

«Среди золотых медалистов шесть выпускников Школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых — старейшего профильного образовательного учреждения Москвы», — написал Сергей Собянин в своем блоге в Сети.

Власти Москвы и области создают все условия для обучения школьников. Например, в Истре появится похожая на Хогвартс школа. Рабочая группа Архитектурной комиссии Московской области уже согласовала проект. Площадь школы составит 3,8 тыс. квадратных метров.

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