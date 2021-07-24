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Станции метро могут открыть в ряде отдаленных районов Москвы

  /   Обновлено: 24 июля 2021 13:10
Общество
Станции метро могут открыть в ряде отдаленных районов Москвы
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, 24 июля. Столичные власти изучают возможность открытия станций метрополитена в некоторых отдаленных районах города после 2025 года.

Станции метрополитена могут открыть в таких районах, как Можайский, Ярославский, Молжаниновский и Головинский. До 2025 года намечено строительство Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, рассказали власти Москвы. Сейчас специалисты заняты расширением действующих веток в подземке.

«Дальше за 2023-2024-2025 годы у нас в планах строительство линий метро. Это Троицкая линия, Бирюлевская, Рублево-Архангельская», — сообщили в администрации Москвы.

До этого в столице приняли решение досрочно открыть три станции метро. Их закрыли 17 июля. Ожидалось, что станции заработают 8 августа, но власти Москвы решили открыть их раньше. «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет» откроют двери с 26 июля.

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