Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 12:46
12:45
Спорт
Газзаев обрадовался назначению Карпина на пост главного тренера сборной России
12:41
Спорт
Романцев верит в успех Карпина на посту главного тренера сборной России
12:38
Общество
Случаев заражения вирусом гриппа H5N6 в России не выявлено
12:38
Происшествия
Подростки в Тульской области разгромили сельское кладбище
12:37
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поразил поклонников постройневшей фигурой в элегантном костюме
12:37
Спорт
Фехтовальщица Айзанат Муртазаева уступила в полуфинале китаянке Сунь
12:35
Происшествия
Жителей Забайкалья эвакуируют с затопленных территорий
12:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли добилась отстранения судьи по делу об опеке над детьми
12:33
Наука
Пять продуктов на завтрак помогут снизить уровень «плохого» холестерина
12:33
Армия
В России начались испытания новых парашютов для десантирования грузов
Все новости

Облачность и до +23 градусов ожидается в Москве
Общество
Облачность и до +23 градусов ожидается в Москве
Невские Новости

Москва, 24 июля. Температурный фон в Москве окажется на два–три градуса ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Столичный регион 24 июля будет находится под влиянием восточной периферии антициклона. Он снизит вероятность дождей, однако погода будет облачной. Столбики термометров в Москве покажут до +23 градусов, по области — до +24, передает слова Леуса РИА Новости.

Скорость северного ветра составит три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти и достигнет 749 мм ртутного столба, что немного выше нормы, подчеркнул синоптик.

К середине следующей недели воздух в некоторых регионах России прогреется до +30 градусов. Жара вернутся в Смоленскую, Тверскую, Калужскую, Тульскую, Владимирскую и Рязанскую области.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Облачность и до +23 градусов ожидается в Москве
погода москва синоптики
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru