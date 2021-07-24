Облачность и до +23 градусов ожидается в Москве

Москва, 24 июля. Температурный фон в Москве окажется на два–три градуса ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Столичный регион 24 июля будет находится под влиянием восточной периферии антициклона. Он снизит вероятность дождей, однако погода будет облачной. Столбики термометров в Москве покажут до +23 градусов, по области — до +24, передает слова Леуса РИА Новости.

Скорость северного ветра составит три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти и достигнет 749 мм ртутного столба, что немного выше нормы, подчеркнул синоптик.

К середине следующей недели воздух в некоторых регионах России прогреется до +30 градусов. Жара вернутся в Смоленскую, Тверскую, Калужскую, Тульскую, Владимирскую и Рязанскую области.