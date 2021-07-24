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Экс-генерал Михайлов прокомментировал слухи о ликвидации ГИБДД в России

  /   Обновлено: 24 июля 2021 09:32
Происшествия
Экс-генерал Михайлов прокомментировал слухи о ликвидации ГИБДД в России
35.мвд.рф  /  пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области

Москва, 24 июля. Уголовные дела в отношении региональных руководителей ГИБДД РФ не являются поводом для ликвидации Госавтоинспекции, идет нормальная борьба с коррупцией.

В интервью РИА Новости генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов отметил, что последние события не нужно расценивать как грядущую ликвидацию Госавтоинспекции. Михайлов отметил, что ранее также происходили крупные разоблачения среди «всяких чиновников».

Начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и ряд его подчиненных задержали в минувший вторник по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на 19 миллионов рублей. Суд взял под стражу Сафонова и еще четверых фигурантов. Двое сейчас находятся под домашним арестом.

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ГИБДД россия ставрополье ликвидация
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