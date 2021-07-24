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Потепление до 30 градусов ждет регионы ЦФО на следующей неделе
Общество
Потепление до 30 градусов ждет регионы ЦФО на следующей неделе
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 24 июля. Температура воздуха в нескольких регионах России установится на отметке 25–30 градусов к середине следующей недели. Такой прогноз представил Росгидромет.

Потепление в Москве и области начнется уже с воскресенья, однако пик придется на вторник–среду следующей недели. Жаркая погода вернется в Тверскую, Смоленскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую и Владимирскую области, передает ТАСС со ссылкой на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Однако суббота станет самым холодным днем за всю неделю в Центральной России. Показатели дневной температуры будут на один–полтора градуса ниже климатической нормы.

Петербуржцев ждет небольшое похолодание, которое будет сопровождаться осадками в виде дождя. Столбик термометра в регионе установится на отметке 20–22 градуса выше нуля.

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