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Рынок новостроек Новой Москвы показал высокие темпы роста
Экономика
Рынок новостроек Новой Москвы показал высокие темпы роста
Pr scr stroi.mos.ru

Москва, 23 июля. Первичный рынок Новой Москвы продемонстрировал результат в 13,6 тыс. сделок за первые шесть месяцев 2021 года.

Новая Москва стала перспективным районом для купли-продажи недвижимости на первичном рынке. В среднем жители региона тратили на покупки жилья на этой территории 8,2 млн рублей. Стоимость «квадрата» составила здесь 172 тыс. рублей. Об этом пишет РБК.

Аналитики ЦИАН представили рейтинг жилых комплексов новых районов столицы, который основывается на количестве проданных жилых объектов за полгода.

Первое место в перечне досталось «Новым Ватутинкам» недалеко от МКАД по Калужскому шоссе. Застройщик «Стройком» предлагает 19-этажную застройку со стоимостью квадратного метра в районе 145 тыс. рублей. Здесь москвичи купили 1117 квартир.

«Серебро» рейтинга досталось ЖК «Прокшино» от «А 101». Проект площадью 160 тыс. кв. м располагается рядом с одноименной станцией метро и предлагает покупателям 18 этажей и цену в 195 тыс. рублей за квадратный метр. Это заинтересовало 1069 россиян.

Третье место занял жилищный комплекс «Бунинские луга» с числом реализованных лотов в 1040 единиц. Район находится неподалеку от станции «Бунинская аллея», а «квадрат» здесь стоит 174 тыс. рублей.

Тонкости инвестирования в жилищный фонд ранее озвучил вице-президент Гильдии риэлторов Московской области Сергей Власенко.

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