ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к однополым бракам

Москва, 23 июля. Большинство жителей России отрицательно относятся к гомосексуалистам и однополым бракам, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Всего 11% россиян считают, что представители секс-меньшинств опасны и их следует изолировать от общества. С 2015 года с 22% до 31% выросла доля тех, кто уверен, что сексуальная ориентация — это личное дело каждого.

Почти не сократилось число граждан, выступающих против расширения перечня услуг в ЗАГСах за счет легализации однополых браков. В 2015 году против выступало 80%, сейчас 75%. Опрос был проведен среди 1600 жителей России в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Жители России приняли участие в социологическом исследовании ВЦИОМ и сообщили о своем отношении к алкоголю. Примерно 38% респондентов не употребляют спиртосодержащих напитков. Чаще всего такое мнение высказывали опрошенные старше 60 лет.