Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 19:58
19:58
Видео
Блогер Захаркин рассказал Манукяну, почему Бузова не нужна нашему обществу
19:56
Общество
Руководство Пулково намерено вернуть курилки в аэропорт до конца года
19:54
Весь мир
Мощные снегопады обрушились на несколько регионов Африки
19:53
Общество
Эксперт рассказал, почему россияне не знают имен олимпийцев
19:53
Шоу-бизнес
Александр Олешко объяснил, почему развелся с женой спустя полгода совместной жизни
19:48
Общество
Бездомных в Петербурге начнут прививать от коронавируса
19:47
Общество
Энтони Ипполито сыграет молодого Аль Пачино в мини-сериале о создании «Крестного отца»
19:46
Политика
Марков вскрыл причины, из-за которых Литва просит у ЕС денег на колючую проволоку
19:45
Общество
Дома столицы Дона рушатся после дождя
19:44
Спорт
Евгения Медведева пожелала терпения и выдержки российским атлетам на Олимпиаде в Токио
Все новости

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к однополым бракам
Общество
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к однополым бракам
pixabay.com

Москва, 23 июля. Большинство жителей России отрицательно относятся к гомосексуалистам и однополым бракам, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Всего 11% россиян считают, что представители секс-меньшинств опасны и их следует изолировать от общества. С 2015 года с 22% до 31% выросла доля тех, кто уверен, что сексуальная ориентация — это личное дело каждого.

Почти не сократилось число граждан, выступающих против расширения перечня услуг в ЗАГСах за счет легализации однополых браков. В 2015 году против выступало 80%, сейчас 75%. Опрос был проведен среди 1600 жителей России в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Жители России приняли участие в социологическом исследовании ВЦИОМ и сообщили о своем отношении к алкоголю. Примерно 38% респондентов не употребляют спиртосодержащих напитков. Чаще всего такое мнение высказывали опрошенные старше 60 лет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к однополым бракам
вциом опрос однополый брак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru