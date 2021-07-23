Блогер Гусев заплатит штраф за «обучение вождению» своего восьмилетнего сына

Москва, 23 июля. Снявший на видео нахождение за рулем своего восьмилетнего сына блогер должен будет заплатить 30 тыс. рублей за противоправные действия.

Популярный блогер Антон Гусев должен будет выплатить 30 тыс. рублей штрафа. Такое наказание он понесет за то, что усадил своего восьмилетнего сына за руль машины.

Все происходившее бывший участник проекта «Дом-2» снимал на видео, а затем выложил ролик в Сеть. Пользователи бурно отреагировали на поступок отца. Правоохранители инициировали проверку по факту случившегося.

Похожий инцидент произошел в Московской области. Ребенок сидел на переднем сидении за рулем автомобиля на коленях у отца.