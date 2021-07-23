Интервалы движения транспорта на МАКС-2021 сократили в Подмосковье

Жуковский, 23 июля. Организаторы авиасалона согласовали график движения общественного транспорта с сокращенными интервалами на МАКС-2021.

Они договорились об увеличении количества составов пригородных поездов Казанского направления, а также числа автобусов, курсирующих между платформами «Отдых» и «Есенинская» и выставочным комплексом. Таким образом организаторы МАКС-2021 смогут выполнить рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции в транспорте.

В дни массового посещения на площадке авиационно-космического салона усилен контроль за соблюдением масочного режима. На территории установлены дополнительные санитайзеры. В качестве организатора МАКС-2021 выступает АО «Авиасалон».

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в Жуковском. Он продлится до 25 июля. Это юбилейная выставка. На ее открытии присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. На МАКС-2021 представили российский перспективный военный самолет.