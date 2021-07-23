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Полиция Москвы задержала изнасиловавших 13-летнюю девочку подростков
Происшествия
Полиция Москвы задержала изнасиловавших 13-летнюю девочку подростков
pixabay.com

Москва, 23 июля. Несовершеннолетние снимали акт насилия над девочкой на камеру и грозились распространить видео в Сети, если она расскажет о случившемся.

Правоохранители в Москве задержали подростков, которые совершили насильственные действия по отношению к 13-летней школьнице. Кроме того, они угрожали пострадавшей распространить ролик в Сети в том случае, если она пожалуется в полицию.

Инцидент произошел еще в конце прошлого года, но девочка рассказала о нем только сейчас. Следователи задержали троих несовершеннолетних, сообщает глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, подростки в возрасте от 16 до 17 лет подмешали своей знакомой в напиток неизвестное вещество. Воспользовавшись тем, что она потеряла сознание, несовершеннолетние изнасиловали ее.

Девочка позже рассказала о случившемся родителям, а те обратились в полицию, сообщали сайт 360 tv.ru.

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москва насилие подростки
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