Дудь попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков за отсутствием состава преступления

Москва, 23 июля. Блогер утверждает, что в своих интервью наоборот призывает не употреблять запрещенные вещества.

Известный блогер Юрий Дудь завил, что в его роликах нет признаков пропаганды наркотиков. Сегодня состоялось судебное заседание. Суд Москвы назначил ряд экспертиз по делу, которое было возбуждено 23 апреля.

Заявление в правоохранительные органы ранее написала директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она попросила проверить ролики известного блогера на предмет пропаганды наркотиков.