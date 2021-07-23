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Дудь попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков за отсутствием состава преступления

  /   Обновлено: 23 июля 2021 15:23
Происшествия
Дудь попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков за отсутствием состава преступления
PrtScr YouTube.com

Москва, 23 июля. Блогер утверждает, что в своих интервью наоборот призывает не употреблять запрещенные вещества.

Известный блогер Юрий Дудь завил, что в его роликах нет признаков пропаганды наркотиков. Сегодня состоялось судебное заседание. Суд Москвы назначил ряд экспертиз по делу, которое было возбуждено 23 апреля.

Заявление в правоохранительные органы ранее написала директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она попросила проверить ролики известного блогера на предмет пропаганды наркотиков.

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суд интервью дудь
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