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Собянин заявил, что Москва преодолела пики по коронавирусу

  /   Обновлено: 23 июля 2021 15:09
Общество
Собянин заявил, что Москва преодолела пики по коронавирусу
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 23 июля. Российская столица смогла преодолеть пики по коронавирусной инфекции, заявил мэр города Сергей Собянин.

Сейчас в Москве наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. К тому же зафиксировано снижение госпитализаций. Однако этот процесс протекает медленно, отметил Сергей Собянин.

В российской столице, как и в других городах страны, реализуется кампания по вакцинации от коронавируса. По последним данным, привились более четырех миллионов горожан. Один из крупнейших пунктов вакцинации открыт в «Лужниках».

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