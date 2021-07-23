Собянин заявил, что Москва преодолела пики по коронавирусу

Москва, 23 июля. Российская столица смогла преодолеть пики по коронавирусной инфекции, заявил мэр города Сергей Собянин.

Сейчас в Москве наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. К тому же зафиксировано снижение госпитализаций. Однако этот процесс протекает медленно, отметил Сергей Собянин.

В российской столице, как и в других городах страны, реализуется кампания по вакцинации от коронавируса. По последним данным, привились более четырех миллионов горожан. Один из крупнейших пунктов вакцинации открыт в «Лужниках».