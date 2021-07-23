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Собянин объяснил, кто в разы меньше болеет коронавирусом

  /   Обновлено: 23 июля 2021 15:08
Общество
Собянин объяснил, кто в разы меньше болеет коронавирусом
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 23 июля. Коронавирусом в разы реже болеют те, кто прошел вакцинацию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Заразившиеся COVID-19 после вакцинации переносят инфекцию в легкой форме, подчеркнул глава города. Жителям столицы доступно четыре препарата против коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Москва прошла пики по COVID-19, считает Собянин. Эпидемиологическая обстановка в столице стабилизируется. Темпы вакцинации в городе также растут. Снижение заболеваемости наблюдается не только в Москве, но и в других регионах России.

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