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«Малый бизнес Москвы» помогает начинающим предпринимателям

  /   Обновлено: 23 июля 2021 14:59
Экономика
«Малый бизнес Москвы» помогает начинающим предпринимателям
pixabay.com

Москва, 23 июля. Бизнесменам из столицы доступно обучение по основам предпринимательства на свободной основе.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» или МБМ массово поддерживает москвичей, которые хотят узнать больше о грамотном ведении бизнеса. Программа государственной поддержки ориентирована на россиян, которые решили стать предпринимателями. Об этом пишет издание «Вести Подмосковья».

Официальный сайт мэра столицы Сергея Собянина содержит информацию о том, что свыше 27 тыс. человек уже поучаствовали во множестве мероприятий, посвященных изучению азов бизнеса.

Отмечается, что жители Москвы проходят различные многоуровневые циклы обучения, которые затрагивают темы самозанятости, создания веб-сайтов предприятий, маркетинга, а также работы с налогами и бухгалтерией.

Поддержку бизнеса в налоговом направлении обещают со стороны государства для крупных и средних игроков. Этому будет способствовать «переезд» компаний в специальные административные районы.

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