Жара до +32 градусов вернется в Москву

Москва, 23 июля. Аномальный зной вернется в Москву на следующей неделе, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Столбики термометров покажут до +32 градусов. После выходных в столице установится солнечная и безветренная погода. Однако всплеск тепла будет непродолжительным, отметил Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

О возвращении жары ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Погода в конце текущей недели в столице будет комфортной.