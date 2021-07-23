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Жара до +32 градусов вернется в Москву

  /   Обновлено: 23 июля 2021 14:28
Общество
Жара до +32 градусов вернется в Москву
Агентство городских новостей Москва

Москва, 23 июля. Аномальный зной вернется в Москву на следующей неделе, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Столбики термометров покажут до +32 градусов. После выходных в столице установится солнечная и безветренная погода. Однако всплеск тепла будет непродолжительным, отметил Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

О возвращении жары ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Погода в конце текущей недели в столице будет комфортной.

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