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Прокуратура обжаловала «чрезмерно мягкий» приговор блогеру Эдварду Билу

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:51
Происшествия
Прокуратура обжаловала «чрезмерно мягкий» приговор блогеру Эдварду Билу
vk.com  /  Edward Bil

Москва, 23 июля. Надзорное ведомство посчитало слишком мягким приговор блогеру Эдварду Билу. Прокуратура подала в суд апелляционное представление.

Правоохранительный орган считает, что приговор необходимо отменить, а дело направить на повторное разбирательство, но в ином составе судей.

Блогер признан виновным в массовой аварии. На большой скорости фигурант врезался в четыре автомобиля. В больницу в тяжелом состоянии попала сотрудница аппарата Госдумы. Суд приговорил виновника к двум годам ограничения свободы.

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авария прокуратура Эдвард Бил
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