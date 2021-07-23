Прокуратура обжаловала «чрезмерно мягкий» приговор блогеру Эдварду Билу

Москва, 23 июля. Надзорное ведомство посчитало слишком мягким приговор блогеру Эдварду Билу. Прокуратура подала в суд апелляционное представление.

Правоохранительный орган считает, что приговор необходимо отменить, а дело направить на повторное разбирательство, но в ином составе судей.

Блогер признан виновным в массовой аварии. На большой скорости фигурант врезался в четыре автомобиля. В больницу в тяжелом состоянии попала сотрудница аппарата Госдумы. Суд приговорил виновника к двум годам ограничения свободы.