Суд продлил домашний арест участнице Pussy Riot Алехиной

Москва, 23 июля. Преображенский районный суд Москвы продлил меру пресечения участнице Pussy Riot Марии Алехиной по «санитарному делу». Девушка проведет под домашним арестом до 8 января.

Рассмотрение дела Алехиной по существу перенесено на 29 июля.

Ранее Кунцевский суд Москвы арестовал Марию Алехину на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Инцидент произошел сразу после выхода участницы Pussy Riot из изолятора временного содержания, где она уже отбыла 15 суток ареста.