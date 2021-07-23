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Работу международного терминала С возобновили в Шереметьево

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:32
Общество
Работу международного терминала С возобновили в Шереметьево
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 23 июля. Аэропорт Шереметьево возобновил работу международного терминала С, сообщили журналисты с места события.

Терминал С открыли в январе 2020 года, но уже в марте его работу приостановили из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ТАСС.

Первые рейсы из терминала начнет выполнять перевозчик «Аэрофлот». Количество полетов из московского аэропорта Шереметьево увеличилось после открытия границ с рядом государств, отмечается в пресс-релизе авиакомпании.

Недавно рядом с терминалом D столичной воздушной гавани зафиксировали огромные очереди. Причины образования столпотворения остались неизвестными, представители Шереметьево также не прокомментировали ситуацию.

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