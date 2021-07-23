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Московская полиция изъяла более 700 поддельных сертификатов о вакцинации

  /   Обновлено: 23 июля 2021 10:22
Происшествия
Московская полиция изъяла более 700 поддельных сертификатов о вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 23 июля. МВД изъяло более сотни липовых документов о вакцинации. Фигурантами уголовных дел стали 25 человек.

Сотрудники правоохранительных органов изымают фиктивные справки. В настоящее время они изъяли из незаконного оборота более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщили в ведомстве.

Среди липовых документов справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, бланки и штампы медучреждений. Всего по факту мошенничества возбуждено более 60 дел по статьям 327 и 159 УК РФ. Семь из них уже переданы в суд. Фигурантами стали 25 граждан.

Полицейские в Москве задержали подозреваемых в изготовлении поддельных медотводов от вакцинации, сообщало РИАМО. Курьер доставил поддельную справку, якобы выданную врачом-аллергологом.

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вакцинация сертификат коронавирус
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