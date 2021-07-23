Стало известно о досрочном открытии трех новых станций метро в Москве

Москва, 23 июля. Три станции Сокольнической линии столичного метро откроют на две недели раньше срока, сообщили в городском Дептрансе.

Участок московского метрополитена закрыли 17 июля и планировали открыть только 8 августа. Движение наземного транспорта в близлежащих районах города было изменено. Станции «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет» возобновят работу с 26 июля.

Причиной приостановки движения поездов на Сокольнический линии московского метро стала подготовка к открытию юго-западного участка Большой кольцевой линии. Жители столицы смогут ездить по этой трассе уже в сентябре 2021 года, сообщили в Дептрансе.