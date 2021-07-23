Блогер Дудь прибыл в суд Москвы для рассмотрения дела о пропаганде наркотиков

Москва, 23 июля. Российский блогер Юрий Дудь приехал в Зюзинский суд. Рассмотрение административного дела о пропаганде наркотиков назначено на 09:30 по Москве.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина написала заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить видеоматериалы, выходящие на канале Юрия Дудя, на пропаганду наркотиков. А именно в интервью с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем эксперты усмотрели рекламу запрещенных веществ.

Санкция административной статьи предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей.