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Москве пообещали дождь и 24 градуса тепла на 23 июля
Общество
Москве пообещали дождь и 24 градуса тепла на 23 июля
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья

Москва, 23 июля. Москву ожидают в пятницу небольшой дождь, переменная облачность и до 24 градусов тепла.

Днем воздух в Москве прогреется до 22–24 градусов, а в ночь на воскресенье похолодает до 11 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье столбики термометра поднимутся до 25 градусов, а ночью опустятся до восьми градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 6-11 м/с, а местами — 15 м/с. Также Гидрометцентр предупреждает о высокой пожароопасности в некоторых районах Московской области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 30-градусная жара вернется в Москву на следующей неделе. Температура воздуха в столице вновь прогреется до 30 градусов 27 июля. Однако последующего усиления жары не прогнозируется.

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