Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 04:35
04:30
Общество
Россиянам назвали случаи, когда укус комара способен отправить в больницу
04:08
Общество
Назван самый точный прогноз погоды
04:06
Экономика
Минимальный размер зарплаты вырастет на 825 рублей в 2022 году в России
04:00
Политика
Межевич назвал правовым компромиссом возможное получение Протасевичем условного срока
03:47
Экономика
Выпуск легковых машин вырос в России на 44,3%
03:36
Общество
Юрист назвал категории граждан, которым могут не продать машину в долг
03:27
Общество
Проживание в небольших квартирах может оказаться опасным для психики
03:24
Технологии
Экс-сотрудник АНБ предупредил о шпионском ПО на импортных смартфонах
03:23
Технологии
Эксперт по градостроительству назвала признаки износа дома
03:23
Экономика
Работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии в 2022 году
Все новости

Житель дома на западе Москвы стал жертвой пожара
Происшествия
Житель дома на западе Москвы стал жертвой пожара
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Москва, 23 июля. Один человек погиб в результате возгорания в жилом доме на улице Удальцова в Москве.

О происшествии сообщает телеканал РЕН ТВ. Источники сообщили журналистам, что пожар произошел в пятиэтажном панельном доме. Жильцы подъезда смогли самостоятельно эвакуироваться с задымленного помещения еще до прибытия пожарных.

Тело погибшего жильца было обнаружено после тушения возгорания. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС смогли спасти женщину из горящей квартиры в Петербурге. Квартира на четвертом этаже девятиэтажного дома вспыхнула на улице Будапештской.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель дома на западе Москвы стал жертвой пожара
пожар квартира погибший
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru