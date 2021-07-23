Житель дома на западе Москвы стал жертвой пожара

Москва, 23 июля. Один человек погиб в результате возгорания в жилом доме на улице Удальцова в Москве.

О происшествии сообщает телеканал РЕН ТВ. Источники сообщили журналистам, что пожар произошел в пятиэтажном панельном доме. Жильцы подъезда смогли самостоятельно эвакуироваться с задымленного помещения еще до прибытия пожарных.

Тело погибшего жильца было обнаружено после тушения возгорания. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС смогли спасти женщину из горящей квартиры в Петербурге. Квартира на четвертом этаже девятиэтажного дома вспыхнула на улице Будапештской.