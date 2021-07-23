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Неизвестный стрелок открыл огонь в Москве

  /   Обновлено: 23 июля 2021 02:46
Происшествия
Неизвестный стрелок открыл огонь в Москве
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Москва, 23 июля. Неизвестный стрелок в Москве открыл огонь около станции метро «Сокольники».

Очевидцы сообщили, что мужчина произвел три выстрела в воздух. Соответствующую информацию передает 360.tv.

Собеседник заявил, что неизвестный стрелок, который был вооружен пистолетом, выбежал на дорогу и начал стрелять. Источник подчеркнул, что первые выстрелы заставили прохожих разбегаться.

Представители МВД пока воздержались от комментариев о стрельбе в Москве. Все подробности и детали инцидента выясняются.

Не все преступники стреляют в воздух. Норвежец получил пулю в центре Осло. В результате ранения он скончался.

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москва стрельба оружие
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