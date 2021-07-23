Неизвестный стрелок открыл огонь в Москве

Москва, 23 июля. Неизвестный стрелок в Москве открыл огонь около станции метро «Сокольники».

Очевидцы сообщили, что мужчина произвел три выстрела в воздух. Соответствующую информацию передает 360.tv.

Собеседник заявил, что неизвестный стрелок, который был вооружен пистолетом, выбежал на дорогу и начал стрелять. Источник подчеркнул, что первые выстрелы заставили прохожих разбегаться.

Представители МВД пока воздержались от комментариев о стрельбе в Москве. Все подробности и детали инцидента выясняются.

Не все преступники стреляют в воздух. Норвежец получил пулю в центре Осло. В результате ранения он скончался.