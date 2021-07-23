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Ревакцинация «Спутником V» и «Спутником Лайт» стартовала в Москве
Общество
Ревакцинация «Спутником V» и «Спутником Лайт» стартовала в Москве
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly.tv

Москва, 23 июля. Программа ревакцинации от коронавируса стартовала в Москве. Москвичи и гости города могут привиться «Спутником V» и «Спутником Лайт» во всех пунктах вакцинации.

Более 320 тысяч жителей Москвы уже могут прийти на ревакцинацию, их сроки уже подошли. Побочные симптомы будут похожи на те, что были во время первой прививки, однако последствия заражения коронавирусной инфекции гораздо страшнее. Об этом рассказали эксперты «Известиям».

«С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации — в 119 поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах», — сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее медики оценили необходимость тестов на антитела перед вакцинацией. Перед прививкой делать тест на количество антител к коронавирусу необязательно. Их наличие не влияет на необходимость вакцинации.

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москва коронавирус ревакцинация
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